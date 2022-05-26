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Власти Молдавии хотят пересмотреть контракт с «Газпромом»

Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о желании Кишинева пересмотреть условия контракта с «Газпромом»

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика хочет пересмотреть контракт с «Газпромом» и заинтересована в более стабильных ценах на газ. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом Jurnal TV.

«Мы хотим понять, возможно ли путем переговоров пересмотреть условия оплаты, так как именно они создают нам проблемы в этом контракте. В ситуации, когда был бы стабильный тариф и цена на газ не менялась бы от недели к неделе, у нас было бы меньше проблем с оплатой», — сказал Спыну.

По его словам, Молдавия выступает за диверсификацию поставок газа, однако если контракт с «Газпромом» будет выгоден, то Кишинев согласен его продолжать.

Также вице-премьер отметил, что российский газ очень конкурентоспособен и Молдавия не намерена от него отказываться.

Ранее Спыну заявил, что Молдавия находится в ситуации неопределенности по поводу поставок газа из России. Он также указал, что надо смотреть за развитием ситуации. По словам политика, если июньские поставки не будут подтверждены, то у страны есть резервы, которые могут покрыть практически месяц потребления летом.

Он добавил, что при отсутствии договоренностей с «Газпромом» газ будет покупаться на рынке.

До этого президент Молдавии Майя Санду признала, что альтернатив российскому газу у страны нет.

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