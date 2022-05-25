Президент Сербии Вучич: введение санкций против России сейчас невозможно

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для Белграда пока нет возможности поддержать санкции против Москвы, передает РИА «Новости».

«Сейчас не существует такая возможность. Что будет в будущем я не знаю, что принесет эта жизнь и как все будет выглядеть», – сказал Вучич, отвечая на вопрос о возможности поддержки Сербией западных санкций против России.

Сербский президент также добавил, что он не входит в число тех политиков, кто сначала что-то обещает, а потом не выполняет.

Ранее Вучич заявлял, что популярность Европейского союза снижается не только в Сербии, но и в Северной Македонии, и стране стоит задуматься, почему ЕС уже не столько желанная организация.

Он также указывал на то, что Сербию нельзя просить ежедневно менять политику, при этом требуя от нее признания Косово и введения санкций в отношении России.

22 мая президент Сербии Вучич сообщал, что страна не присоединятся к санкциям против России, пока «это будет возможно».