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Президент Сербии Вучич: введение санкций против России сейчас невозможно

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Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для Белграда пока нет возможности поддержать санкции против Москвы, передает РИА «Новости».

«Сейчас не существует такая возможность. Что будет в будущем я не знаю, что принесет эта жизнь и как все будет выглядеть», – сказал Вучич, отвечая на вопрос о возможности поддержки Сербией западных санкций против России.

Сербский президент также добавил, что он не входит в число тех политиков, кто сначала что-то обещает, а потом не выполняет.

Ранее Вучич заявлял, что популярность Европейского союза снижается не только в Сербии, но и в Северной Македонии, и стране стоит задуматься, почему ЕС уже не столько желанная организация.

Он также указывал на то, что Сербию нельзя просить ежедневно менять политику, при этом требуя от нее признания Косово и введения санкций в отношении России.

22 мая президент Сербии Вучич сообщал, что страна не присоединятся к санкциям против России, пока «это будет возможно».

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Санкции против России
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