Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Пушилин рассказал, где пройдет первый этап трибунала над бойцами «Азова» 20:22
Канада приняла новый пакет военной помощи для Украины 20:17
«Манчестер Юнайтед» в эфире «Би-би-си» сравнили... 20:15
Япония намерена укрепить свою обороноспособность из-за Китая и событий на Украине 20:06
Генсек ООН Гутерриш среди вызовов миру назвал угрозу холодной войны «с ядерным оттенком» 20:05
Генсек НАТО Столтенберг высказал уверенность, что ситуация на Украине решится... 20:02
Опубликовано видео задержания экс-президента Молдавии Игоря Додона 19:58
Во Владимирской области в выращивание технической конопли вложат 800 млн рублей 19:57
Белла Хадид в открытом винтажном платье Versace появилась на красной дорожке... 19:56
Объявлена программа Недели мужской моды в Париже 19:55
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Россия откажется от Болонской системы образования

Глава Минобрнауки Фальков подтвердил намерение России отказаться от Болонской системы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия будет разрабатывать собственную систему высшего образования и планирует отказаться от Болонской системы, предает «Коммерсантъ».

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — приводит газета слова министра.

Ранее в числе сторонников отказа от участия в Болонском образовательном процессе на фоне конфликта с Западом выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Кроме него в поддержку этой идеи выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый зампредседателя комитета палаты по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ), экс-министр образования, президент РАО Ольга Васильева, ректор МГУ Виктор Садовничий, а также председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, сейчас в нем участвуют 49 стран.

Ранее декан экономического факультета РУДН оценил инициативу по отказу от Болонской системы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть