В Чехии заявили об оплате за газ рублями почти всеми странами Европы

Почти все страны Европы платят за поставки газа и нефти из России рублями. Об этом передает чешское издание Lidovky.

«На сервере Eurointelligence.com правильно отмечают, что еще несколько недель назад Европейский Союз утверждал, что не будет платить за российский газ в рублях. А что теперь? В рублях платят уже почти все», — отметили в публикации.

В издании отметили, что меняя свои валюты на рубли в российском банке, западные страны сами же обходят санкции, которые приняли с огромным размахом. Теперь же Россия выигрывает в этой ситуации, так как цены на энергоносители выросли.

В статье добавили, что по остальным вопросам Россия также увеличивает торговый профицит.

21 мая Reuters, ссылаясь на источники, сообщил, что власти Германии и Италии объявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции в отношении РФ.