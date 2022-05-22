Решетников назвал санкции причиной возможного роста товарооборота с Таиландом до $10 млрд

Антироссийские санкции могут помочь увеличить товарооборот с Таиландом до $10 млрд. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников по итогам первого дня встречи министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает ТАСС.

«Как во всех таких ситуациях, санкции с одной стороны — это проблема, с другой — возможности, в том числе для таиландской экономики, прийти на российский рынок и заполнить те ниши, которые образовались», — отметил Решетников.

По его словам, товарооборот между Россией и Таиландом за 2021 год составил $2,8 млрд. Однако эта цифра может быть в несколько раз больше, так как потенциал торговли между странами значительно выше. Поэтому планка в $10 млрд может стать достижимой целью.

Он добавил, что Россия смогла выдержать санкционное давление. То есть уже укрепился рубль и нормализовались финансовые рынки. Кроме того, сейчас запущен процесс перестройки экономики и ее переориентация на восточные рынки.

12 мая директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем в январе – апреле 2022 года вырос на 25,9%, достигнув $51 млрд. По его словам, экспорт из КНР в Российскую Федерацию вырос на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%.