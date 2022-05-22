Финансист Беляев заявил, что рубль стал самой выгодной валютой

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что в настоящее время самой выгодной валютой для россиян стал рубль. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Экономист рассказал, что и сам раньше считал выгодным вложения в иностранные валюты, в том числе в юани, однако сейчас, по его словам, валютные вложения не имеют смысла — стоит осваивать другие инструменты для инвестиций.

«Теперь эти времена прошли, а раз эти времена прошли, значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более — их приумножения», — пояснил Беляев.

Финансист отметил, что считает логичной покупку иностранной валюты исключительно для отдыха за границей.

В пятницу 20 мая на торгах доллар достиг 58 руб., евро – 59 руб., следует из данных Мосбиржи. Экономист Татьяна Куликова, комментируя укрепление рубля, заявила, что «дном» курса доллара станет отметка в 48 рублей.