Кабмин России возместил Росавиации операционные расходы

Правительство России выделило Росавиации деньги на возмещение операционных расходов в условиях давления санкций стран Запада. Сообщение об этом пресс-служба кабмина опубликовала на своем сайте.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что деньги выделили из резервного фонда страны и направят в адрес российских авиакомпаний, которые осуществляют грузовые перевозки.

Размер компенсации не уточняется. Решение о выделении денег приняли на заседании правительства 19 мая.

На этой неделе сообщалось, что Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 25 мая текущего года. Остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.