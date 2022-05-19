В Сбере появилась возможность вернуть потраченные средства бонусами от СберСпасибо

Средства, потраченные на оформление или платежи по ряду продуктов компаний СберСтрахование, СберСтрахование жизни и СберНПФ, можно вернуть на карту Сбера с помощью бонусов от СберСпасибо, сообщили в пресс-службе Сбера.

В компании рассказали, что это позволит сократить расходы, например, на путешествие или снизить размер очередного взноса по накопительному страхованию жизни.

«Такая возможность доступна по платежам, совершенным в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в число которых входят текущие взносы и автоплатежи по индивидуальным пенсионным планам (ИПП), автоплатежи по взносам на программу НСЖ «Билет в будущее», страховые программы «Защита от травм», «Сбереги финансы», «Страхование путешественников», а также ОСАГО, оформленное на маркетплейсе Сбера по автострахованию», — говорится в сообщении.

Кроме того, клиенты могут выбрать, хотят ли они вернуть средства за транзакцию полностью или частично. Для этого нужно перейти в приложении «Сбербанк Онлайн» в раздел СберСпасибо, выбрать пункт «Конвертировать бонусы в рубли», затем в «Выбрать нужную транзакцию» и нажать на «Списать бонусы». После этого с бонусного счета спишут указанное количество бонусов, а средства поступят на карту Сбера не позднее следующего рабочего дня.

Уточняется, что курс конвертации бонусов зависит от уровня привилегий в программе СберСпасибо. Новая возможность доступна по платежам, совершенным в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Для конвертации доступны операции сроком не более 45 дней с даты платежа.