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ЕК: ЕС пока не в состоянии согласовать эмбарго на импорт российской нефти

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Lucy Nicholson/Reuters

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что государства — члены Европейского союза в настоящее время не могут согласовать эмбарго на импорт российской нефти. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы пока не можем завершить обсуждение этого вопроса», — заявил еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее стало известно, что эмбарго на российскую нефть не прописано в базовом сценарии весеннего экономического прогноза Европейкой комиссии (ЕК) на 2022–2023 годы.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что решение о постепенном отказе Европейского союза от нефти России в рамках шестого пакета антироссийских санкций будет принято в ближайшие дни.

Введение нефтяного эмбарго против России в Евросоюзе активно обсуждают с начала мая, но пока диалог по этому вопросу не привел к консенсусу. В частности, соответствующий запрет блокирует Венгрия, настаивая на продлении периода перехода и/или вывода страны из ограничений. При этом отказаться от российской нефти полностью не готов не только Будапешт, но и ряд других государств, в том числе Болгария.

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