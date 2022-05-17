Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Красноярске женщина напала на ребенка на глазах у его матери 18:41
Американские астрономы нашли звезду, содержащую 65 различных химических элементов 18:37
Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО 18:36
Девушка, продающая униформу McDonalds за миллион рублей, пожаловалась, что ее никто... 18:35
Ненефтегазовые доходы бюджета России снизились на 18% в апреле 18:34
СВР обнаружила на Украине лояльных США наемников из ИГ* 18:28
Глава МИД Приднестровья объяснил, почему переговоры в формате «5+2» «зашли... 18:23
Глава Минпромторга: первые товары параллельного импорта появятся в РФ... 18:19
Девушка, укушенная медвежонком в Грозном, призвала запретить фотосессии с дикими... 18:19
Глава дипломатии Боррель: ЕС не позволит, чтобы у Украины закончилось вооружение 18:18
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Итальянская компания Eni объявила, что открывает счета в «Газпромбанке»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Итальянская нефтегазовая компания Eni уведомила в пресс-релизе о начале процедуры открытия двух счетов в «Газпромбанке».

Подчеркивается, что фирма не собирается принимать какие-либо изменения в уже действующем договоре. В частности, оплата за топливо будет производиться в евро, а в течение 48 часов деньги конвертируют в рубли без вмешательства со стороны Центробанка РФ.

«В виду истечения сроков оплаты в ближайшие дни Eni начала процедуру открытия в «Газпромбанке» двух счетов, один в евро, другой в рублях», — пояснили в компании.

Там добавили, что такой формат оплаты не нарушает действующих санкций Евросоюза и позволит Eni сохранить обязательства перед своими клиентами.

Ранее Bloomberg сообщил, что итальянская энергетическая компания Eni намерена открыть рублевый счет в «Газпромбанке».

Официальные лица ЕС заявляли, что открытие рублевого счета нарушит санкции, но последние рекомендации, которые, как ожидается, будут опубликованы на этой неделе, не запрещают открытие счетов в рублях и предлагают компаниям дорожную карту, позволяющую продолжать покупать российский газ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть