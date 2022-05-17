Итальянская компания Eni объявила, что открывает счета в «Газпромбанке»

Итальянская нефтегазовая компания Eni уведомила в пресс-релизе о начале процедуры открытия двух счетов в «Газпромбанке».

Подчеркивается, что фирма не собирается принимать какие-либо изменения в уже действующем договоре. В частности, оплата за топливо будет производиться в евро, а в течение 48 часов деньги конвертируют в рубли без вмешательства со стороны Центробанка РФ.

«В виду истечения сроков оплаты в ближайшие дни Eni начала процедуру открытия в «Газпромбанке» двух счетов, один в евро, другой в рублях», — пояснили в компании.

Там добавили, что такой формат оплаты не нарушает действующих санкций Евросоюза и позволит Eni сохранить обязательства перед своими клиентами.

Ранее Bloomberg сообщил, что итальянская энергетическая компания Eni намерена открыть рублевый счет в «Газпромбанке».

Официальные лица ЕС заявляли, что открытие рублевого счета нарушит санкции, но последние рекомендации, которые, как ожидается, будут опубликованы на этой неделе, не запрещают открытие счетов в рублях и предлагают компаниям дорожную карту, позволяющую продолжать покупать российский газ.