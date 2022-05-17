Нацпроект по развитию электронной промышленности обойдется в ₽2,74 трлн до 2030 года

Реализация нацпроекта по развитию РФ до 2030 года обойдется в 2,74 трлн рублей, что на более чем 450 млрд рублей меньше первоначального плана. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Согласно материалам, из 2,74 трлн рублей чуть более 940 млрд уже предусмотрены в бюджете, 901,6 млрд рублей требуется выделить дополнительно, и еще 904 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников. При этом часть финансирования может поступить за счет введения маркировки и утилизационного сбора на электронику.

Эксперты рынка отметили, что изначально маркировку планировали ввести на светодиоды ради снижения доли контрафакта. Но уже с недавних пор правительство стало обсуждать маркировку и утильсбор на радиоэлектронику. Источник издания же указал, что в будущем перечень облагаемых утильсбором товаров может пополниться потребительской электроникой и вычислительной техникой.

В российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявили о несогласии с подобной инициативой. Речь идет о том, что утильсбор может лечь в себестоимость продукции. При этом сами сборы должны в итоге идти на утилизацию электроники, а не на финансирование бюджета.

В конце апреля РИА «Новости» сообщили, что Малайзия рассмотрит все запросы РФ на поставки электроники и элементной базы для различного оборудования.