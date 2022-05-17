РБК: в России выдача ипотеки за апрель сократилась в четыре раза

В апреле текущего года банки России одобрили соотечественникам 37,2 тыс. ипотечных кредитов на 130,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно информации издания, по сравнению с мартом 2022 года объем выданной ипотеки упал почти в четыре раза. Месяцем ранее банки РФ выдали ипотечные ссуды на 529,3 млрд рублей.

Также выяснилось, что в количественном выражении выдачи ипотеки в апреле упали на 77% (на фоне марта).

Кроме того, спад в ипотеке подтвердили в Национальном бюро кредитных историй.

«Выдача ипотеки в апреле по сравнению с мартом сократилась на 60,7%...» — пояснили в организации.

Ранее появилась информация о сокращении доли покупающих жилье в ипотеку россиян до 33,2%.

Также стало известно, что Сбербанк первым на рынке увеличил сумму кредита по ипотеке с государственной поддержкой.