Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Индии воры вернули украденных идолов, потому что не смогли спокойно спать 09:26
В Челябинской области подростка насмерть раздавило бетонной плитой 09:22
Биологи создали злобных хомяков с помощью редактирования генома 09:22
Стали известны масштабы торговли данными пользователей Сети 09:21
Треть крымских гостиниц могут не открыться из-за отсутствия спроса 09:20
В Нижнем Новгороде неизвестный разбил битой мобильную кофейню 09:19
В Британии предсказали катастрофический рост цен на продукты из-за Украины 09:19
Глава Минфина ФРГ допустил арест зарубежных активов Центробанка РФ 09:18
Маргарита Суханкина показала редкое фото с повзрослевшими приемными детьми 09:17
Володин: Европа получила «рост цен имени Байдена», поддержав антироссийские... 09:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

РБК: в России выдача ипотеки за апрель сократилась в четыре раза

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В апреле текущего года банки России одобрили соотечественникам 37,2 тыс. ипотечных кредитов на 130,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно информации издания, по сравнению с мартом 2022 года объем выданной ипотеки упал почти в четыре раза. Месяцем ранее банки РФ выдали ипотечные ссуды на 529,3 млрд рублей.

Также выяснилось, что в количественном выражении выдачи ипотеки в апреле упали на 77% (на фоне марта).

Кроме того, спад в ипотеке подтвердили в Национальном бюро кредитных историй.

«Выдача ипотеки в апреле по сравнению с мартом сократилась на 60,7%...» — пояснили в организации.

Ранее появилась информация о сокращении доли покупающих жилье в ипотеку россиян до 33,2%.

Также стало известно, что Сбербанк первым на рынке увеличил сумму кредита по ипотеке с государственной поддержкой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть