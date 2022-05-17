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Bloomberg: Маск не исключил возможности купить Twitter по цене ниже согласованных $44 млрд

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Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск не исключил возможности купить компанию Twitter по цене ниже заявленных ранее $44 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

В публикации отмечает, что Маск выступил на закрытой онлайн-конференции, посвященной технологиям, в рамках которой рассказал, что число фальшивых и спам-аккаунтов в социальной сети составляет по меньшей мере 20% и может достигать 90% вместо 5%, на чем настаивает руководство одноименной компании.

На фоне этой информации Маск рассматривает возможность договориться о новых условиях сделки по приобретению Twitter.

Агентство утверждает, что предприниматель заявил, что «нельзя исключать вероятности» достижения жизнеспособной сделки на более выгодных для него условиях.

Ранее Маск заявил, что намерен проверить 100 учетных записей в Twitter.

Он указал, что первая тысяча подписчиков аккаунта Twitter не войдут в случайную выборку из 100 учетных записей, после этого будет выбран каждый десятый.

Накануне Маск сообщил, что приостановил сделку по покупке Twitter до окончания проверки количества фейковых аккаунтов на площадке.

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