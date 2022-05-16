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В Китае заявили о политической провокации Запада из-за слухов о дефиците пшеницы

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Заявления европейских стран о том, что Россия виновна в дефиците пшеницы и продовольственном кризисе, являются лишь политической провокацией. Об этом пишет китайская «Хуаньцю шибао».

«По сути, заявление о том, что Россия начала «пшеничную войну», можно понимать как новый для Запада предлог для дальнейшего введения санкций против Москвы, и оно в значительной степени имеет лишь политическое значение», — отметил научный сотрудник Института развития сельских районов Китайской академии общественных наук Ху Бинчуан.

По его словам, отсутствие на мировом рынке пшеницы из Украины быстро нивелируется за счет поставок из других стран. Например, экспорт зерна из Канады в 2022-2023 году может вырасти на 8,5 млн тонн, а из Европейского союза — на 5 млн тонн.

Он добавил, что нынешний рост цен на пшеницу связан с ее неправильным распределением между желающими. Однако ситуация на рынке со временем стабилизируется, несмотря на провокации. Поэтому скоро сформируется новый баланс между спросом и предложением в области сельхозпродукции.

13 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе выступления на встрече с министрами иностранных дел G7 обвинила Россию в «продовольственной войне» во всем мире. Она обвинила Россию в блокировке экспорта зерновых культур и заявила, что продовольственный кризис также является частью «гибридной войны».

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