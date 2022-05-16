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Заявка на прокачку российского газа через Украину снизилась на четверть

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Gleb Garanich/Reuters

Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему опустилась до 46,8 миллиона кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины — газоизмерительной станции «Суджа», через «Сохрановку» газ продолжает не поставляться.

Днем ранее заявка состояла 62,7 млн кубометров.

11 мая Украина перестала вести прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка». Причиной назвали территориальное расположение ГИС. Она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Для транзита газа на территорию Европы остался только один вход — ГИС «Суджа».

Представитель «Газпрома» тогда заявил о невозможности переноса всех объемов на «Суджу» по технологическим причинам. Одновременно заявили, что все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. Однако в целом 11 мая транзит российского газа через Украину резко снизился.

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