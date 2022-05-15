ЕС может ограничить цены на газ, чтобы избежать «невыносимо высоких» затрат

Евросоюз может ограничить цены на газ, чтобы избежать «невыносимо высоких» затрат, если Россия значительно ограничит или перекроет его поток. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Еврокомиссия разрабатывает соответствующий законопроект в рамках пакета мер по замещению импорта российского газа. Согласно проекту документа, он должен помочь подготовиться к масштабным сбоям и чрезвычайной ситуации в Европе, когда рынки газа больше не будут соответствовать спросу и предложению.

«Одной из возможностей было бы ограничить ценообразование во время этого сценария со сбоем путем ограничения цены на европейских газовых биржах, но в целом такое ценовое ограничение может вводиться по-разному и может внедряться на разных уровнях цепочки формирования стоимости газа», — говорится в документе.

Комиссия также намерена дать зеленый свет краткосрочным мерам по защите потребителей и компаний от высоких цен на энергоносители. В частности, планируется разрешить правительствам расширять регулирование розничных цен на газ.

Предполагается, что меры будут временными и не будут применяться до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что ЕС может потратить $195 млрд ради отказа от нефти и газа из России до 2027 года.