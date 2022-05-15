Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Нежелание большинства стран выступить против РФ объясняется политикой США 08:21
В КНДР заявили о заражении лихорадкой еще 296 тысяч человек 08:19
Аршавин раскритиковал вратаря «Локомотива» Гильерме за ошибку... 08:14
В Кировской области школьники нашли на улице сумку с миллионом рублей 08:11
Макдэвид вытащил «Эдмонтон» в полуфинал Западной конференции НХЛ 08:07
Названы три напитка для здоровья сердца 08:06
Постпред Крыма пояснил алгоритм перехода регионов Украины в состав России 08:01
В Адыгее студенты-медики спасли пассажиров автобуса 08:01
Губерниев раскритиковал Майгурова за отказ от участия в предвыборных дебатах... 07:57
Эксперт опроверг связь роста цен на продукты в России с увеличением... 07:51
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ЕС может ограничить цены на газ, чтобы избежать «невыносимо высоких» затрат

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Евросоюз может ограничить цены на газ, чтобы избежать «невыносимо высоких» затрат, если Россия значительно ограничит или перекроет его поток. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Еврокомиссия разрабатывает соответствующий законопроект в рамках пакета мер по замещению импорта российского газа. Согласно проекту документа, он должен помочь подготовиться к масштабным сбоям и чрезвычайной ситуации в Европе, когда рынки газа больше не будут соответствовать спросу и предложению.

«Одной из возможностей было бы ограничить ценообразование во время этого сценария со сбоем путем ограничения цены на европейских газовых биржах, но в целом такое ценовое ограничение может вводиться по-разному и может внедряться на разных уровнях цепочки формирования стоимости газа», — говорится в документе.

Комиссия также намерена дать зеленый свет краткосрочным мерам по защите потребителей и компаний от высоких цен на энергоносители. В частности, планируется разрешить правительствам расширять регулирование розничных цен на газ.

Предполагается, что меры будут временными и не будут применяться до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что ЕС может потратить $195 млрд ради отказа от нефти и газа из России до 2027 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть