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Цены на бензин в США установили новый рекорд, поднявшись до $4,45 за галлон

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Andrew Kelly/Reuters

По данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина на автозаправках в США в четвертый раз за неделю установила новый исторический максимум, достигнув 4,452 доллара за один галлон (3,785 литра). Об этом сообщает ТАСС.

По информации ассоциации, средняя стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ) к утру субботы поднялась в США до 4,452 доллара (в пятницу этот показатель составлял 4,432 доллара). Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем 5,926 доллара.

Ранее стало известно, что российский экспорт нафты (тяжелого бензина) в Европу резко сократился в апреле до 333 тыс. баррелей в день, это минимальный показатель с 2016 года.

Для замены российских поставок можно обратиться к США, Алжиру, Норвегии и другим поставщикам, утверждают эксперты. Однако США, где цены на бензин выросли до рекордного уровня, также потребуется больше топлива из Европы, что только сузит рынок.

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