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«Аэрофлот» выкупил восемь самолетов Airbus у лизингодателей

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Depositphotos

Компания «Аэрофлот» выкупила восемь самолетов Airbus A330 у иностранных лизингодателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Самолеты выкупались у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств. Воздушные суда переведены в российский реестр. Оформлены свидетельства собственности в Российской Федерации на ПАО «Аэрофлот», — уточнил авиаперевозчик.

В апреле «Аэрофлот» получил разрешение Росавиации на выполнение технического обслуживания более чем 1100 компонентов самолетов иностранного производства Boeing и Airbus, зарегистрированных в российском реестре.

Таким образом, группа «Аэрофлот» в совокупности имеет компетенции и допуски на выполнение технического обслуживания и ремонта на самой широкой линейке типов воздушных судов, эксплуатируемых российским авиаперевозчиками: Airbus A320Family, Airbus A320neo, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737CL/NG, Boeing 777-300, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400, Boeing 747-400F, а также отечественный Superjet 100.

Ранее газета «Известия» писала, что российские власти планируют рассмотреть возможность производства в стране деталей для находящихся тут Boeing и Airbus.

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