NYT сообщила, что санкции не коснулись морских перевозок России

Российские морские перевозки не пострадали от введенных экономических санкций. Об этом пишет New York Times.

Эксперты издания указали, что сохранение и даже местами рост перевозок Россией нефти и нефтепродуктов контрастирует с заявлениями мировых лидеров о пагубном влиянии введенных санкций для российской стороны.

«По данным системы отслеживания перевозок Refinitiv, объемы сырой нефти и нефтепродуктов, отгруженных из российских портов, выросли до 25 млн метрических тонн в апреле по сравнению с 24 млн в декабре, январе, феврале и марте», — отметили в публикации.

Аналитики посчитали, что фактически экспорт нефти из России растет. Например, объемы поставок сырой нефти в Италию значительно выросли. А Индия и Турция, которые обычно не покупают много топлива, резко начали охотиться за скидками и просто все раскупили.

3 мая РИА «Новости» со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS) сообщили, что не менее восьми танкеров с нефтью РФ следуют в порт голландского Роттердама, при этом администрация гавани выразила готовность их принять.