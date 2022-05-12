В Евросовете допустили попадание газа из РФ под санкции Европейского Союза

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель рассказал в беседе с японским телеканалом NHK, что газ из РФ в перспективе может попасть под санкции Евросоюза, сообщает ТАСС.

«Это займет время, но газ (из РФ) рано или поздно также может стать объектом санкций», — сказал он, добавив, что членам ЕС необходимо будет изучить факт невозможности некоторых стран Евросоюза быстро преодолеть зависимость от российского топлива.

Мишель допустил, что Евросоюз может оказать финансовую помощь таким государствам.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна хочет отказаться от российского газа «как можно скорее».

До этого издание Politico сообщало, что в последней версии проекта санкций Евросоюза рассматривается возможность предоставления для Венгрии и Словакии отсрочки на введение нефтяного эмбарго до конца 2024 года, на два года позже других стран ЕС.

Отмечалось, что Еврокомиссия может воспользоваться платежными механизмами, предусмотренными стратегией REPowerEU для снижения зависимости от российского топлива.