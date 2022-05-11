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Стало известно об отказе иностранных компаний продавать круизы россиянам

В АТОР сообщили, что крупнейшие зарубежные компании прекратили продавать круизы россиянам

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Global Look Press

Сразу несколько круизных компаний, включая Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, прекратили сотрудничество с российским рынком перестали подтверждать новые бронирования для граждане РФ и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Круизные компании группы Carnival Corporation приостановили продажи и новые бронирования для российского рынка. Так, например, агенты-партнеры Costa Cruises получили от оператора сообщение, что более не будут принимать заявки на круизы от «граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины», — сказано в заявлении.

Как объяснили в АТОР, компания Costa Cruises в официальном уведомлении указало, что такое решение связано с антироссийскими санкциями со стороны ряда стран.

При этом в ассоциации обратили внимание, что российские компании и так уже отключены от систем бронирования многих из международных круизных компаний, поэтому у них отсутствует возможность отправить в круиз туристов на лайнерах таких иностранных организаций, оформив бронирование из РФ.

Аналогичные шаги, но без официальных уведомлений, в мае также приняли Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line, а в апреле – Quark Expeditions, сообщает АТОР.

Однако поехать в зарубежные морские круизы смогут россияне, которые уже приобрели путевки. Кроме того, есть крупные круизные компании, которые по-прежнему сотрудничают с российским рынком. Речь, в частности, идет о MSC Cruises, добавили в ассоциации.

Ранее газета The Telegraph писала, что утристическая сфера в некоторых европейских странах серьезно пострадала из-за резкого снижения числа российских путешественников.

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