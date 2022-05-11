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Налоговые поступления в российский бюджет в марте впервые достигли 4,1 трлн рублей

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Pexels

Поступления налогов в российский бюджет в марте этого года составили рекордные 4,1 трлн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики уточнили, что в годовом сравнении поступления в бюджет в марте 2022 году увеличились на 34,5%.

По мнению авторов, казна выигрывает от высоких цен на энергоносители, несмотря на ужесточение антироссийских ограничительных мер.

В основном деньги в бюджет поступали из ключевых нефтегазовых регионов страны. Речь о Ханты-Мансийском (+365,5 млрд руб. по сравнению с мартом предыдущего года) и Ямало-Ненецком автономных округах (+137,7 млрд руб.).

В первую десятку вошли, в том числе Санкт-Петербург (+73,6 млрд руб.), Кемеровская область (+58,1 млрд руб.), Пермский край (+44,5 млрд руб.).

Сокращение налоговых поступлений зафиксировано лишь в пятой части регионов. В частности, в Москве они уменьшились на 25,3 млрд руб.

Ранее 11 мая «Известия», ссылаясь на данные портала «Электронный бюджет», сообщили, что профицит федерального бюджета за первые четыре месяца 2022 года составил 800 млрд руб.

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