Спрос на дешевые дома и участки в России вырос на 30% за четыре месяца

В период с января по апрель 2022 года россияне стали интересоваться самыми дешевыми участками и домами на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут «Известия».

«Интерес к дешевым дачам и земельным участкам в январе–апреле 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 25-30%. Стоимость купленных объектов снизилась на 15–20%», — отметил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что люди стали чаше искать дома, которые были построены 5-10 лет назад, причем в тех районах, где уже есть развитая инфраструктура. Кроме того, серьезно вырос спрос на земли садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). При этом основным мотивом покупки стала инвестиционная неопределенность.

Аналитики посчитали, что массовая покупка дешевых участков и домов может привести к росту средней стоимости загородного жилья. Например, в будущем новые объекты могут появиться в продаже с наценкой в 10-15%. Кроме того, государственная электрификация и газификация новых территорий будет увеличить стоимость земель, увеличивая ликвидность даже не самых привлекательных предложений.

7 мая РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Недвижимость» написали, что в апреле 2022 года в России на 10% выросло число объявлений о продаже загородных участков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики сервиса связали тенденцию с подорожанием стройматериалов и, соответственно, увеличением стоимости готовых домов.