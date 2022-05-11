Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Беременная жена Гуфа отреагировала на интимное видео Айзы 11:05
Посольство Индии опровергло заявления об отправке войск в Шри-Ланку 11:05
Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко заявил, что его не вдохновил дубль Капризова... 11:02
В Ленинградской области второклассник решил попробовать оставленные на детской... 11:01
В Польше сочли провокацией желание российского посла возложить цветы на кладбище... 10:59
Инфляция в Германии в апреле увеличилась до рекордных 7,4% 10:57
Шестилетняя дочь Ксении Бородиной кардинально изменила имидж 10:54
Власти Казахстана опровергли выход страны из ЕАЭС 10:53
Тренер «Миннесоты» Эвасон рассказал о желании иметь 20 Капризовых... 10:51
93-летний актер Джеймс Хонг получил звезду на Аллее славы в Голливуде 10:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Спрос на дешевые дома и участки в России вырос на 30% за четыре месяца

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

В период с января по апрель 2022 года россияне стали интересоваться самыми дешевыми участками и домами на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут «Известия».

«Интерес к дешевым дачам и земельным участкам в январе–апреле 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 25-30%. Стоимость купленных объектов снизилась на 15–20%», — отметил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что люди стали чаше искать дома, которые были построены 5-10 лет назад, причем в тех районах, где уже есть развитая инфраструктура. Кроме того, серьезно вырос спрос на земли садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). При этом основным мотивом покупки стала инвестиционная неопределенность.

Аналитики посчитали, что массовая покупка дешевых участков и домов может привести к росту средней стоимости загородного жилья. Например, в будущем новые объекты могут появиться в продаже с наценкой в 10-15%. Кроме того, государственная электрификация и газификация новых территорий будет увеличить стоимость земель, увеличивая ликвидность даже не самых привлекательных предложений.

7 мая РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Недвижимость» написали, что в апреле 2022 года в России на 10% выросло число объявлений о продаже загородных участков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики сервиса связали тенденцию с подорожанием стройматериалов и, соответственно, увеличением стоимости готовых домов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть