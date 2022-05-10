Аналитик Антонов: серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, в последнее время наблюдается ралли доллара США к основным валютам, в том числе и к японской иене и китайскому юаню. Аналитик подчеркнул, что с 31 марта 2022 года доллар начал быстро дорожать на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трех заседаниях.

Антонов подчеркнул, что несмотря на некоторое ослабление индекса доллара в ожидании заседания Федрезерва, восходящий тренд по нему сохраняется. Этому способствует ослабление евро до многолетних минимумов на фоне энергокризиса в Европе.

Аналитик добавил, что в такой ситуации обвала рубля до конца майских праздников не прогнозируется, однако позже возможна коррекция до 77 рублей за доллар и 81 рубля за евро.

Ранее руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова перечислила факторы, которые могут сыграть решающую роль в изменении курса рубля.