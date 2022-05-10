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Аналитик Антонов: серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, в последнее время наблюдается ралли доллара США к основным валютам, в том числе и к японской иене и китайскому юаню. Аналитик подчеркнул, что с 31 марта 2022 года доллар начал быстро дорожать на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трех заседаниях.

Антонов подчеркнул, что несмотря на некоторое ослабление индекса доллара в ожидании заседания Федрезерва, восходящий тренд по нему сохраняется. Этому способствует ослабление евро до многолетних минимумов на фоне энергокризиса в Европе.

Аналитик добавил, что в такой ситуации обвала рубля до конца майских праздников не прогнозируется, однако позже возможна коррекция до 77 рублей за доллар и 81 рубля за евро.

Ранее руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова перечислила факторы, которые могут сыграть решающую роль в изменении курса рубля.

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