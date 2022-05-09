Япония поддержала «сложное решение» об отказе от российской нефти

Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что страна едина коллегами по «Большой семерке» по вопросу отказа от нефти из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для Японии, которая полагается на импорт большей части энергетических ресурсов, это сложное решение. Но сейчас единство G7 важно как никогда», — сказал Кисида по итогам переговоров G7.

По его словам, стороны также условились в дальнейшем оказывать поддержку Украине и продолжить санкционное давление на Россию.

Накануне лидеры стран G7 провели переговоры по видеосвязи, в них также участвовал украинский президент Владимир Зеленский — они обсуждали ответные меры на действия России на Украине. По итогам видеоконференции «Большая семерка» выпустила коммюнике, в котором заявила, что «не допустит победы» России. Под документом подписались Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Лидеры G7 также заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине.