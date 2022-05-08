Сенатор Пушков назвал РФ одним из главных факторов перестройки финансовой системы мира

Россия, наряду с Китаем, Индией, Турцией и Саудовской Аравией стала «главным действующим лицом» перестройки мировой финансовой системы. Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. И это только начало. Даже МВФ признает, что последние события поколебали позиции доллара как ведущей валюты мира», — отметил Пушков.

Ранее декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй назвал точку отсчета краха доллара.

По его словам, согласно ряду исследований, цикл государства, которое стремится сделать свою валюту доминирующей в мире, обычно составляет 100 лет.

«Если эта точка зрения верна, то с момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году для гегемонистского дивидендного цикла доллара до его падения осталось совсем немного», — отметил Юйгуй.

Специалист считает, что в ближайшее время основной проблемой для доллара будет растущая стоимость поддержания действующей системы для США, а из-за некоторого снижения национальной мощи стране трудно одновременно удовлетворять предпочтения нескольких крупных нефтедобывающих государств Ближнего Востока.