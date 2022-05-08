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Илон Маск заявил о повышении требований к сотрудникам Twitter

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Global Look Press

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о повышении требований к сотрудникам Twitter после приобретение им компании. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пост Маска в соцсети.

«Требования к профессиональной этике станут экстремальными, но куда ниже, чем я требую от себя», — заверил бизнесмен.

При этом Маск не уточнил, как именно будут ужесточены требования.

Ранее Маск заявил, что намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до $26,4 млрд к 2028 году. Предприниматель собирается увеличить годовой доход социальной сети более чем в пять раз. В 2021 году доход компании составил $5 млрд.

Маск также уточнил, что планирует добиться сокращения зависимости Twitter от рекламы в плане дохода. Отмечается, что по предположениям Маска, реклама в 2028 году будет составлять порядка 45% от общего дохода ($12 млрд), в то время как в 2020 году около 90% выручки приносила реклама.

Кроме того, Маск ожидает, что число пользователей Twitter достигнет к 2028 году отметки в 931 млн.

Ранее американский предприниматель, владелец компании Tesla Илон Маск купил социальную сеть Twitter за $44 млрд.

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