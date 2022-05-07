Bloomberg: риск дефолта в России сохраняется из-за санкций

Россия выплатила деньги по двум облигациям, но риск дефолта в стране пока сохраняется из-за санкций, передает Bloomberg.

По данным агентства, из-за жестких санкций, которые вводят западные страны, инвесторы не могут понять, получат ли они причитающиеся им будущие платежи. Ограничения сильно усложнили перевод денег, затруднив и заблокировав движение средств, отмечают эксперты.

По мнению основателя французской консалтинговой фирмы EM Conseil Елены Дейли, дело не только в предстоящих платежах по обслуживанию долга, но и необходимости финансировать военную операцию на Украине и жизненно важный импорт.

Генеральная лицензия 9A США, с помощью которой можно перечислять платежи по облигациям инвесторам, должна быть отозвана 25 мая, за два дня до наступления срока погашения купонов на сумму около $100 млн. Если казначейство США продлит отказ, Россия сможет продолжать платить через свои банки, не находящиеся под санкциями, пока у нее есть доллары и другие валюты, доступные внутри страны.

Как отмечает агентство, США используют это как способ заставить Россию потратить местные сбережения. Но на данный момент у Москвы много наличных денег благодаря продаже нефти, газа и других сырьевых товаров.

Ранее сообщалось, что российские долларовые платежи по двум облигациям дошли до получателей-инвесторов, тем самым страна избежала дефолта.