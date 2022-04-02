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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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В центре Лондона начались протесты из-за роста цен на газ и электричество

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В Лондоне проходят протесты, связанные с резким ростом цен на газ и электричество. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, активисты движения National Assembly собрались у лондонской правительственной резиденции на Даунинг-стрит и требуют отставки премьера Великобритании Бориса Джонсона, а также правительства Консервативной партии. Их требования связаны резким увеличением цен.

Ранее Daily Express писала, что 67% жителей Соединенного Королевства столкнулись со сложностями в оплате счетов за электричество. Рост инфляции до 7,4% в 2022 году усугубил рост стоимости газа и электричества — верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был поднят на 54%, это решение вступило в силу 1 апреля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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