BBI: состояние богатейших российских миллиардеров с начала года уменьшилось на $50 млрд

Совокупное состояние богатейших отечественных предпринимателей за три месяца уменьшилось на $50,1 миллиард, сообщает РИА «Новости» на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что больше всех потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на $17,4 миллиарда.

В настоящее время в России самым богатым человеком является один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его убыток составил $1,47 миллиарда, но его состояние все еще насчитывает $29,4 миллиарда. В рейтинге за ним следует совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние за 2022 год уменьшилось на $4,9 миллиарда, до $27,5 миллиардов. На третьем место расположился основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он лишился $5,7 миллиардов, теперь его состояние насчитывает $23,1 миллиард.

Четвертое место осталось за бенефициаром НЛМК Владимиром Лисиным, (минус $4,97 миллиарда, до $23 миллиардов). Замыкает пятерку Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), (минус $1,5 миллиардов, до $19,8 миллиардов).

Расчеты строились на основании рейтинга BBI, который включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в этом списке 22 гражданина РФ. На 1 апреля их общее состояние оценивается в $299,47 миллиардов.

Ранее, 23 февраля, Bloomberg сообщал, что общее состояние 23 богатейших бизнесменов России уменьшилось на $32 млрд на фоне эскалации вокруг Украины.