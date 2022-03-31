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Премьер Кисида: Япония останется в проекте «Сахалин-2»

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Burt Herman/AP

Японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая в парламенте, заявил, что страна не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов, передает ТАСС.

«Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ(сжиженный природный газ — прим. ред.). Мы не намерены из него выходить», — заявил Кисида.

Ранее российского посла в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, где ему вручили ноту протеста в связи с решением российских властей выйти из диалога по мирному договору.

Тогда Фумио Кисида заявил, что в сложившихся реалиях экономическое сотрудничество с Россией в контексте «просто бизнес» невозможно. Он говорил о необходимости проанализировать все имеющиеся совместные проекты, включая «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

В материале «Газеты.Ru» специалисты оценили последствия выхода Японии из проекта «Сахалин-2».

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