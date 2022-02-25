Украина призвала США направить максимум влияния на отключение России от SWIFT

Министр иностранных дел Украины Дмитрий призвал государственного секретаря США Энтони Блинкена повлиять на европейские страны сомневающиеся в необходимости отключения России от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте политика.

»[Провел] Еще один разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном относительно важности максимального влияния США на некоторые сомневающиеся европейские страны и отключение Российской Федерации от SWIFT», — написал Кулеба.

Министр добавил, что помимо SWIFT поговорил с главой Госдепа о поставках Киеву оборонительного вооружения.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что запрет финансовым институтам РФ использовать систему не попал в очередной пакет антироссийских санкций, введенный Евросоюзом.

После этого глава немецкого МИД Анналена Бербок призвала сохранять холодную голову при обсуждении отключения России от SWIFT