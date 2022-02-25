Россия закрыла небо для британских самолетов

Федеральное агентство воздушного транспорта закрыло российское небо для гражданских самолетов, зарегистрированных в Великобритании и связанных с ней, в том числе транзитные рейсы. Об этом сообщается на сайте агентства.

Ранее Соединенное Королевство запретило полеты российских бортов. В Росавиации отметили, что направили британским «авиационным властям» предложение провести консультации, но получили отрицательный ответ. Это послужило основанием для принятия зеркальных мер «в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний».

«С 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», — проинформировала Росавиация.

Ранее британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Лондон не успокоится, пока не разрушит экономику России.