Украина остановила обращение всех ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины временно остановила обращение всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Исключением стали операции, которые нужны для осуществления Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики. Также под исключение попали операции по обслуживанию госдолга, осуществляемые министерством финансов.

Кроме того, депозитарным учреждениям, которым Национальным депозитарием Украины (НДУ) открыты агрегированные счета, необходимо передать информацию из баз данных в НДУ для копирования и хранения.

Ранее в четверг Национальный банк Украины объявил о введении лимита на снятие наличных суммой в 100 тыс. гривен ежедневно. По постановлению, запрещается выдача наличных в иностранной валюте за исключением организаций, которые обеспечивают выполнение мобилизационных задач, правительства и при наличии индивидуального разрешения Нацбанка.