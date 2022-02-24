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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Курс рубля снизился после заявления Путина

Курс доллара превысил 84 рубля, евро — 95 рублей

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Российский рубль дешевеет по отношению к мировым валютам после заявлений президента Владимира Путина о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:18 мск повышается и достигает — 84,08 руб. (впервые с января 2016 года), курс евро растет до 95,24 руб.

24 февраля Путин обратился к гражданам России и Украины по поводу ситуации на Украине. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Российский лидер заявил, что действия РФ — самозащита от создаваемых для страны угроз, и Россия не может просто наблюдать за происходящим.

23 февраля новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу, в санкционный списки попали около 500 россиян.

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Военная операция в Донбассе
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