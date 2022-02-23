В Германии рассказали о возможной судьбе «Северного потока--2»

Министр экономики Германии Хабек не исключил полную остановку проекта «Северный поток — 2». Об этом чиновник заявил в эфире ARD, передает РИА «Новости».

«Это тоже может произойти. Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», — подчеркнул Хабек.

Хабек при этом скептически относился к дальнейшей реализации проекта. По его мнению, было бы разумнее не строить газопровод между Германией и Россией.

«Вы слишком долго предавались иллюзии, что «трубопровод можно рассматривать только с экономической точки зрения». Но энергетическая политика всегда «также должна оцениваться как политика безопасности, так и геополитическая», — отметил немецкий министр.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее во Франции допустили развитие всех сценариев в ситуации с Украиной.