В Германии рассказали о возможной судьбе «Северного потока--2»

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Министр экономики Германии Хабек не исключил полную остановку «Северного потока — 2»

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Global Look Press

Министр экономики Германии Хабек не исключил полную остановку проекта «Северный поток — 2». Об этом чиновник заявил в эфире ARD, передает РИА «Новости».

«Это тоже может произойти. Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», — подчеркнул Хабек.

Хабек при этом скептически относился к дальнейшей реализации проекта. По его мнению, было бы разумнее не строить газопровод между Германией и Россией.

«Вы слишком долго предавались иллюзии, что «трубопровод можно рассматривать только с экономической точки зрения». Но энергетическая политика всегда «также должна оцениваться как политика безопасности, так и геополитическая», — отметил немецкий министр.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее во Франции допустили развитие всех сценариев в ситуации с Украиной.

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