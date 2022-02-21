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В Госдуму внесут законопроект о моратории на повышение тарифов на коммуналку

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о введении моратория на повышение оплаты коммунальных услуг на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Об этом заявил в Telegram-канале один из авторов инициативы, замглавы фракции Ярослав Нилов.

«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года мораторий на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечается в проекте закона.

Авторы инициативы отметили, что основная цель — частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан. Кризис, который произошел из-за пандемии коронавируса, привел к сокращению доходов граждан, которые потеряли работу или лишились части заработка. Также ситуация стала сложнее из-за постоянного роста инфляции.

В начале февраля сообщалось, что средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг составил 3 405 рублей в 2021 году. По сравнению с 2020 годом средний счет за ЖКУ вырос на 237 рублей. Отмечается, что на динамику могла повлиять аномально теплая зима 2019-2020 года.

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