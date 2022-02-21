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Российские банки решили повысить ставки по вкладам

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российские банки решили поднять проценты по вкладам либо уже сделали это на фоне повышения Центробанком ключевой ставки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По итогам текущего решения Центробанка по увеличению ключевой ставки в течение одной-двух недель мы собираемся пересмотреть внутреннюю денежную политику и ставки по кредитам и вкладам», — отметил руководитель кластера розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов.

Участники рынка сообщили, что повышение процентных ставок по вкладам произойдет на один-полтора процентных пункта. При этом большинство банков в этом впросе ориентируется на макроэкономические показатели и конкурентную среду. То есть банки будут следить за рынком и действовать в зависимости от ситуации.

Некоторые кредитные организации уже успели повысить ставки. Например, в ВТБ произошло повышение на полтора процентных пункта, до 10% по срочным вкладам, в Альфа-банке — также до 10%.

Среди тех, кто уже повышал ставки, есть и такие банки, которые сделают это еще раз. Например, в «Русском Стандарте» их уже подняли на 0,5-1 процентный пункт, при этом не исключают повторного увеличения.

11 февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока россияне не поймут, что ставки по вкладам компенсируют им инфляцию.

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