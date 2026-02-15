«Удорожание неизбежно»: рынку доставок предрекли рост цен в 2026 году

Любая доставка — курьерская, почтовая или межгородская — стала дороже и непредсказуемее: стоимость растет, сроки иногда срываются, а «удобная и быстрая доставка» больше не всегда такая уж быстрая. И это не временное явление, заявил в беседе с «Газетой.Ru» Дмитрий Плотников, директор международной логистической компании DSP LOGISTICS.

По его словам, в 2026 году доставка станет еще дороже.

Первая причина — маршруты перегружены, а границы работают медленнее. С 2022 года логистика изменилась: часть привычных маршрутов закрылась, часть стала слишком загруженной. Из-за этого время прохождения границ увеличилось в разы.

«Раньше на границе можно было простоять два часа, а теперь — сутки. Это простой, а простой всегда оплачивает клиент», — говорит Плотников.

По последним данным за 2025 год, стоимость доставки грузов выросла в среднем на 20-25% из-за нескольких факторов: увеличение времени ожидания на границах, рост зарплат водителей, подорожание техники и запчастей, а также повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Например, транспортный коллапс на границе с Казахстаном увеличил тарифы на 25%, а время пересечения границ выросло вдвое, иногда до трех суток, что значительно увеличивает расходы перевозчиков.

Вторая причина — стало меньше водителей.

«Дальнобойщиков не хватает, и их зарплаты растут. Это может звучать неожиданно, но найти профессионального водителя стало непросто. Многие ушли в другие отрасли, а количество грузов не уменьшилось. Чтобы удержать специалистов, перевозчики повышают зарплаты, доплачивают за ночные смены, дальние маршруты, знание таможни. И да, эти деньги тоже «вшиваются» в стоимость доставки ваших товаров», — подчеркнул он.

Третья причина — техника стала дороже.

«Даже фильтр на грузовик стоит в 2–3 раза больше. После ухода многих европейских брендов цены на обслуживание грузовиков выросли. Даже плановый ремонт стал дороже, а покупка новой машины — огромная инвестиция, которую перевозчики окупают годами. Меньше доступной техники — меньше машин на маршрутах. А чем меньше предложения, тем выше цена», — заявил эксперт.

Четвертая причина — таможня стала строже. Раньше выборочно проверяли каждую десятую машину. Теперь — каждую. И если хоть одна справка в базе данных не совпала — грузовик останавливают на сутки или двое.

«Был случай: документы были корректными, но система дала сбой. Машина стояла два дня — а клиент все равно платил за простой. Любая задержка на границе автоматически увеличивает стоимость доставки», — рассказывает эксперт.

Почему за все это платит покупатель? Потому что логистам приходится выживать, а не зарабатывать больше, заявил Плотников. По его словам, важно понимать: перевозчики сегодня работают почти «в ноль». Это не попытка нажиться — это попытка не закрыться.

«Если цена доставки слишком низкая — это повод насторожиться. Значит, либо сроки сорвут, либо выберут обходной маршрут, либо возникнут проблемы на границе. Проще говоря, дешевая доставка — это почти всегда риск», — заявил он.

Что это значит для потребителей в 2026 году? Эксперт резюмировал:

— доставка будет дороже. И это касается всего: от продуктов и маркетплейсов до крупной техники;

— сроки могут быть непредсказуемыми. Даже если магазин обещает быстро, задержки на границе или проверки могут внести корректировки;

— платные опции будут встречаться чаще. Ускоренная доставка, фиксированное окно, дополнительная упаковка — все это станет отдельными услугами;

— бесплатная доставка станет реже. Она останется только при крупных заказах или по подписке.

Ранее логисты в России зафиксировали рост спроса на адресную доставку.