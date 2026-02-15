Размер шрифта
В МИД России обвинили Зеленского в махинациях с выборами

Замглавы МИД РФ Галузин: Зеленский начал придумывать махинации с выборами
Thilo Schmuelgen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский решил прибегнуть к махинациям с выборами главы республики. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По словам замглавы ведомства, украинский лидер «начал спекулировать о готовности организовать выборы» на фоне растущих претензий в узурпации власти.

«Шаткие внутриполитические позиции Зеленского заставляют его уже сейчас продумывать махинации. <...> Похоже, что, нелегитимный, или, как еще говорят, «просроченный президент» Зеленский прорабатывает варианты самосохранения во власти», — сказал Галузин.

Замминистра добавил, что сейчас за пределами Украины проживает «огромное количество» граждан. В связи с этим власти республики предлагают задействовать «молдавский сценарий» — не допустить к выборам украинцев, которые проживают в России, но максимально задействовать голоса диаспоры в странах Запада, уточнил замглавы внешнеполитического ведомства.

Накануне Зеленский сообщил, что готов провести президентские выборы на Украине только при условии двухмесячного прекращения огня. Заявление прозвучало на фоне требований США ускорить мирную сделку и дискуссий о возможных уступках. Почему Киев увязал голосование с паузой в боевых действиях, как в Вашингтоне оценивают эту позицию и к чему может привести новый виток спора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД назвали заявления Зеленского бредом больного человека.
 
