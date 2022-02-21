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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Европе назвали главный рычаг давления на Россию

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что санкции остаются главным рычагом давления на Россию

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономические санкции — самый мощный рычаг воздействия на Россию. Об этом она рассказала в беседе с немецким телеканалом ARD.

Она сказала, что Евросоюз ответит на вторжение России на Украину экономическими и финансовыми санкциями. Глава ЕК отметила, что такие меры фактически означали бы практическую изоляцию России от финансовых рынков. Она не уточнила затронут ли санкции отключение России от системы SWIFT.

По ее словам, санкции могут затронуть все товары, которые необходимы России для модернизации и диверсификации экономики, производящиеся на территории Евросоюза, США, Канады и Великобритании.

Она считает, что санкции смогут отговорить Москву от возможного плана «вторжения» на Украину и стимулировать дальнейшие переговоры.

Ранее спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россию в случае нападения на Украину ожидают такие санкции, с которыми она ранее никогда не сталкивалась.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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