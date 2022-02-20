На Украине предложили способ сохранить транзит газа из России

Транзит российского газа через территорию Украины будет возможен при увеличении поставок голубого топлива в Европу по долгосрочным контрактам. Об этом завил заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.

По его мнению, спекуляции на тему «готовящегося вторжения» России на Украину появились в результате попыток Вашингтона помешать Москве договориться с европейскими партнерами о новых контрактах.

«Россия предлагает зафиксировать Европе увеличение закупок газа в долгосрочной перспективе. И, к слову, именно с этим Москва связывает вопрос продления транзита газа через Украину», — пишет Минин.

Вместе с тем, по его словам, США стремятся решить проблему дефицита газа на европейском рынке, продавая сжиженный природный газ (СПГ) по краткосрочным контрактам. Однако автор статьи отмечает, что Киеву была бы выгодна реализация российского сценария поставок газа в Европу.

Ранее бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что руководство компании совершило «катастрофическую ошибку» и не закупило своевременно газ для отопительного сезона.