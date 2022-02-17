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Рогозин предложил Европе запускать космонавтов на МКС самостоятельно

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Европе запускать космонавтов на МКС самостоятельно, но с российской помощью. Об этом он написал в Facebook.

Глава ведомства отметил, что на фоне обострения противоречий России со странами НАТО Европа может развить собственную пилотируемую космонавтику с использованием космодрома во Французской Гвиане. Для этого необходимо дооборудовать стартовый комплекс «Союз» в Куру.

«Если европейские астронавты хотят иметь возможность самостоятельно добираться до МКС, то использование отработанного, надежнейшего пилотируемого корабля «Союз МС» с не менее надежной ракетой семейства «Союз-2» с французского космодрома в Куру европейским стартовым расчетом, обученным нашими специалистами, — по-моему, отличная идея», — поделился Рогозин.

Он посчитал, что благодаря этому проекту налогоплательщики Европы сэкономят миллиарды долларов.

Космический центр во Французской Гвиане — это совместный российско-европейский проект «Союз», расположенный в Южной Америке. Близость к экватору дает преимущество в 15% по полезной нагрузке по сравнению с запусками с космодрома на мысе Канаверал и 40% с запусками с Байконура.

В конце января Рогозин заявил, что корпорация разместила на производстве «Факел» заказ на тысячи двигателей для спутников. Он отметил, что в ближайшие три-четыре года может наступить дефицит пусковых мощностей, а «Факел» является одним из мировых лидеров по производству двигателей для космических спутников.

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