Байден пригрозил остановить «Северный поток — 2»

Президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не допустят начала работы трубопровода «Северный поток — 2» в случае агрессии России против Украины. Об этом он рассказал во время выступления по ситуации вокруг Украины, запись которого опубликована на YouTube-канале издания Washington Post.

По его словам, США и их союзники готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля, создать мощное давление на крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые сферы промышленности России в случае нападения на Украину.

«И что касается «Северного потока — 2», трубопровода, по которому бы природный газ доставлялся из России в Германию, то в случае, если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, этого не произойдет», — сказал Байден.

В этом же выступлении президент США заявил, что граждане России не являются врагами США, а Вашингтон не намерен дестабилизировать ситуацию в РФ. Он сказал, что США и Североатлантический альянс не обладают ракетами на Украине, а также, что у Штатов и НАТО нет планов по их размещению на украинской территории.

Байден отметил, что США готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом.