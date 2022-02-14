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В Кабардино-Балкарии задержали 18 человек за создание финансовой пирамиды на 915 млн рублей

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В Кабардино-Балкарии сотрудники МВД задержали 18 человек, которые подозреваются в создании финансовой пирамиды, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Пирамида была создана в 2020 году. Сообщники размещали в Интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Причем потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти ста процентов от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились. Таким образом были привлечены безналичные денежные средства почти трех тыс. граждан на общую сумму свыше 915 млн рублей», — рассказали в пресс-центре МВД.

18 человек задержаны (пятеро из них, считает следствие, были организаторами пирамиды), а двое находятся в розыске.

Возбужден ряд уголовных дел по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств». Часть задержанных отправлена под стражу, часть находится под домашним арестом или ей запрещены «определенные действия».

Для возмещения ущерба полицейские также изъяли 21 млн руб., $20 тыс., 17 автомобилей на сумму в 32 млн руб. и 139 ювелирных изделий стоимостью 9,7 млн руб.

Ранее кабинет министров РФ поставил перед Центробанком задачу усилить до конца ноября 2022 года контроль банков за денежными операциями физлиц.

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