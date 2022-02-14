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Покинувшие Украину бизнесмены вернутся в страну в ближайшее время

«Украинская правда»: покинувшие Украину бизнесмены и олигархи вернутся в страну на днях

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Markus Schreiber/AP

Украинские бизнесмены Андрей Ставницер и Василий Хмельницкий покинули Украину с целью командировки, они вернутся в страну в ближайшие дни. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«В пресс-службе Ставницера сообщили УП, что он улетел в командировку и на днях вернется на Украину. В пресс-службе Хмельницкого сообщили УП, что он улетел с командой на обучение и должен вернуться на Украину 20 февраля», — говорится в сообщении.

В издании уточнили, что тур бизнесменов был запланирован за три месяца. Кроме того, дети Хмельницкого сейчас находятся на Украине.

Бизнесмен Борис Колесников, об отъезде которого также сообщалось накануне, заявил, что пребывает в Киеве и не планирует куда-либо уезжать. Он отметил, что самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание.

Ранее «Украинская правда» сообщала, что украинские олигархи и бизнесмены покидают страну с помощью чартерных рейсов и частных самолетов. По данным издания, только за 13 февраля из Украины было осуществлено около 20 вылетов. Так, среди чартеров и частных самолетов, покинувших страну в этот день, были борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.

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