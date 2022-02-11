Центробанк отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» («ККБ»).

Кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, и не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию денег.

Уточняется, что банк практически не осуществлял традиционную банковскую деятельность и специализировался на оказании услуг в области электронной коммерции.

«Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — говорится в публикации на сайте регулятора.

В настоящее время в «ККБ» назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

По величине активов кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у НКО «Премиум».