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Налог на криптовалюту предложили уравнять с налогом на жилье

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Налогообложение криптовалют в РФ предложили сделать аналогичным имущественному налогу. Об этом в ходе круглого стола «Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование» заявил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, передает ТАСС.

Так, цифровую валюту могут приравнять к имуществу и взимать с ее владельцев налог на прибыль.

«По налогообложению действительно очень много вопросов. Есть налогообложение, которое связано с физическими лицами, с юридическими лицами. Отдельная тема — налогообложение майнинга. В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу», — отметил Чебесков.

По его словам, вопрос о переходном периоде для данного вида налогообложения пока что обсуждается. В целом это может стать стимулом для декларирования данных активов. Итоговый законопроект о регулировании криптовалют будет подготовлен к 18 февраля, после чего внесен в правительство.

Чебесков поделился, что сейчас трудно прогнозировать, какой будет результат при рассмотрении законопроекта. Основная задача – сделать все продуманно и осознанно.

8 февраля правительство РФ поддержало концепцию регулирования оборота цифровых валют, которую разрабатывало Министерство финансов. Тем самым кабмин выступил против идеи Центрального банка РФ, предложившего полностью запретить криптовалюты в России.

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