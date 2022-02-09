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Грызлов раскрыл дату создания единого рынка нефти России и Белоруссии

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Единый рынок нефти России и Белоруссии может запуститься уже к 2023 году. Об этом в эфире «Россия 24» заявил посол России в Минске Борис Грызлов.

«Белорусские товары смогут поступать на экспорт через российские порты вместо литовских уже в этом году», — добавил Грызлов.

По его словам, в контексте санкций Евросоюза против Белоруссии обсуждались вопросы транспортировки белорусской продукции. Ранее продукция поставлялась через литовский порт в Клайпеде. К концу 2022 года эти товары смогут проходить через порты Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Политик считает, что санкции со стороны Запада лишь укрепляют отношения России и Белоруссии и способствуют лишь большей интеграции.

В ноябре 2021 года лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 программ интеграции, направленных на ускорение создания Союзного государства. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, реализация всех программ Союзного государства займет два-три года.

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