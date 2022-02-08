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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Франция выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Президент Зеленский заявил, что Франция выделит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил о том, что Франция выделит €1,2 млрд в качестве макрофинансовой помощи, сообщает РИА «Новости».

«Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической стойкости Украины», — сказал он.

8 февраля Макрон прибыл в Мариинский дворец в Киеве на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. На распространенном видео видно, как глава Франции выходит из черного автомобиля с маской на лице. Он снимает пальто, подходит к Зеленскому и пожимает ему руку. Главы государств фотографируются и заходят в здание.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что украинские власти обсудят с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе его визита в Киев.

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